Захарова назвала Зеленского одним словом после его отказа от выборов

Захарова назвала Зеленского диктатором после отказа проводить выборы на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский, отказавшийся проводить выборы на Украине до завершения конфликта с РФ, является «диктатором». Об этом заявила «Известиям» официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Диктатор», — сказала Захарова, говоря о Зеленском.

От других комментариев по этому поводу дипломат воздержалась.

3 марта Зеленский заявил, что Украина будет готова провести президентские выборы только после заключения мира с Россией. Он дал понять, что установления временного перемирия для проведения голосования не достаточно.

Срок полномочий Зеленского на посту президента Украины истек в мае 2024 года. Однако выборы нового главы государства не проводились из-за объявления в стране военного положения.

До этого Зеленский заявлял, что находится «в пределах первого срока не по своей воле». Он объяснил, что его пребывание на посту президента Украины растянулось из-за начала конфликта.

Ранее Зеленский рассказал, будет ли участвовать в выборах президента Украины.