Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Политика

Захарова назвала Зеленского одним словом после его отказа от выборов

Захарова назвала Зеленского диктатором после отказа проводить выборы на Украине
Liesa Johannssen/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский, отказавшийся проводить выборы на Украине до завершения конфликта с РФ, является «диктатором». Об этом заявила «Известиям» официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Диктатор», — сказала Захарова, говоря о Зеленском.

От других комментариев по этому поводу дипломат воздержалась.

3 марта Зеленский заявил, что Украина будет готова провести президентские выборы только после заключения мира с Россией. Он дал понять, что установления временного перемирия для проведения голосования не достаточно.

Срок полномочий Зеленского на посту президента Украины истек в мае 2024 года. Однако выборы нового главы государства не проводились из-за объявления в стране военного положения.

До этого Зеленский заявлял, что находится «в пределах первого срока не по своей воле». Он объяснил, что его пребывание на посту президента Украины растянулось из-за начала конфликта.

Ранее Зеленский рассказал, будет ли участвовать в выборах президента Украины.

 
Теперь вы знаете
Война США и Ирана неожиданно открыла для России окно возможностей
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!