В Иране предупредили, что знают о месте проведения заседаний с Нетаньяху

ISNA: Иран знает, где премьер Израиля Нетаньяху проводит заседания
Ronen Zvulun/Reuters

Ирану известно, где премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху проводит заседания. Об этом заявил советник верховного лидера Исламской Республики Яхья Рахим Сафави, передает ISNA.

«Мы знаем место проведения заседаний с Нетаньяху», — сказал высокопоставленный иранский военный.

2 марта пресс-служба Корпуса стражей исламской революции (КСИР) сообщила, что иранские военнослужащие нанесли удар по офису премьер-министра Израиля. В заявлении уточнялось, что цель была поражена ракетами Kheibar. Позднее журналисты РИА Новости со ссылкой на информированный источник написали, что офис Нетаньяху не подвергался атакам.

Обстановка на Ближнем Востоке обострилась 28 февраля — в этот день Соединенные Штаты и Израиль начали совместную военную операцию против Ирана. Американский лидер Дональд Трамп заявил, что у Вашингтона и еврейского государства «иссякло терпение» из-за нежелания Тегерана отказываться от ядерных амбиций. В ходе атаки один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Исламской Республики Али Хаменеи, его спасти не удалось. В ответ Иран выпустил дроны и ракеты по территории Израиля и авиабазам США в регионе. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Нетаньяху рассмеялся в ответ на вопрос о втягивании США в войну с Ираном.

 
