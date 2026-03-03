Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Политика

В МИД России заявили об актуальности встречи глав стран «ядерной пятерки»

Лавров: инициатива Путина о встрече глав стран «ядерной пятерки» еще актуальна
Сергей Гунеев/РИА Новости

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что инициатива российского лидера Владимира Путина о встрече глав стран «ядерной пятерки» сохраняет актуальность. Об этом сообщает ТАСС.

«Президент Путин в свое время предложил провести саммит пятерки государств, обладающих ядерным оружием, постоянных членов Совета Безопасности ООН. И эта инициатива в полной мере сохраняет свою актуальность. Разговор назрел давно. Я бы сказал, он давно перезрел», — сказал министр на пресс-конференции.

По словам Лаврова, он рассчитывает на то, что в администрации президента США Дональда Трампа понимают это и будут готовы к такому серьезному разговору».

К странам «ядерной пятерки» относятся Россия, Китай, США, Франция и Великобритания. Последняя встреча ее представителей состоялась 4 декабря в Дубае.

Впоследствии Россия неоднократно выступала с предложением провести новый саммит пяти ядерных держав.

Ранее Лавров напомнил о праве стран, включая Иран, на обогащение урана.

 
Теперь вы знаете
Война США и Ирана неожиданно открыла для России окно возможностей
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!