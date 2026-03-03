В МИД России заявили об актуальности встречи глав стран «ядерной пятерки»

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что инициатива российского лидера Владимира Путина о встрече глав стран «ядерной пятерки» сохраняет актуальность. Об этом сообщает ТАСС.

«Президент Путин в свое время предложил провести саммит пятерки государств, обладающих ядерным оружием, постоянных членов Совета Безопасности ООН. И эта инициатива в полной мере сохраняет свою актуальность. Разговор назрел давно. Я бы сказал, он давно перезрел», — сказал министр на пресс-конференции.

По словам Лаврова, он рассчитывает на то, что в администрации президента США Дональда Трампа понимают это и будут готовы к такому серьезному разговору».

К странам «ядерной пятерки» относятся Россия, Китай, США, Франция и Великобритания. Последняя встреча ее представителей состоялась 4 декабря в Дубае.

Впоследствии Россия неоднократно выступала с предложением провести новый саммит пяти ядерных держав.

Ранее Лавров напомнил о праве стран, включая Иран, на обогащение урана.