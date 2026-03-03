Размер шрифта
В МИД РФ отреагировали на слова Зеленского о проведении выборов на Украине

Мирошник: Зеленский хочет сохранить положение военного диктатора
Thilo Schmuelgen/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский не заинтересован в проведении выборов на Украине, поскольку хочет максимально сохранить свое положение военного диктатора. Об этом заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

Он отметил, что на сегодняшний день Украина уже стала центром терроризма и бандитизма и будет только расширять свои возможности.

До этого Зеленский заявил, что Украина готова будет провести выборы после завершения вооруженного конфликта, но не уверен, что будет выдвигать свою кандидатуру на будущих выборах. Его слова приводит Corriere della Sera.

14 февраля Зеленский, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, заявил, что готов провести выборы в стране только при условии двухмесячного прекращения огня. Там же в Мюнхене украинский президент заявил, что рассчитывает завершить конфликт с Россией в 2026 году.

Ранее Зеленский уличил западных партнеров в желании избавиться от него.

 
