Участники акции протеста у здания министерства иностранных дел Латвии призвали главу ведомства Байбу Браже «не быть грязной половой тряпкой» и осудить действия США и Израиля в отношении Ирана. Как сообщает Delfi, пикет состоялся во вторник утром, в нем приняли участие три человека с плакатом и мегафоном и несколько наблюдателей.

На черном плакате активистов белыми буквами было написано: «Байба, не будь грязной половой тряпкой! Будь последовательным политиком — осуди агрессию США и Израиля!»

Организатор мероприятия Майгурс Скангалис заявил журналистам, что «молчаливое большинство» в Латвии поддерживает Иран, которому следует оказывать помощь не меньше, чем Украине. Протестующие обвиняли Браже в приверженности коммунистическим политическим взглядам и выкрикивали в мегафон требования исключить США из НАТО, а также прекратить распространение американских и израильских товаров и услуг в Латвии.

За пикетом следили несколько сотрудников полиции, предварительно проверив разрешение на проведение мероприятия. В Рижской думе заверили, что акция соответствовала закону «О собраниях, шествиях и пикетах», хотя вместо заявленных организаторами 20 человек пришли лишь трое. Они провели у здания МИД около получаса и разошлись.

Утром 28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. Американский лидер в обращении к нации объяснил американские и израильские удары по Ирану «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций.

В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран нанес удар ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.

