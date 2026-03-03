Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Политика

Не осудившую атаку на Иран главу МИД Литвы обозвали «грязной половой тряпкой»

Delfi: активисты в грубой форме призвали главу МИД Литвы осудить атаку на Иран
Andrew Parsons/ZUMAPRESS/Global Look Press

Участники акции протеста у здания министерства иностранных дел Латвии призвали главу ведомства Байбу Браже «не быть грязной половой тряпкой» и осудить действия США и Израиля в отношении Ирана. Как сообщает Delfi, пикет состоялся во вторник утром, в нем приняли участие три человека с плакатом и мегафоном и несколько наблюдателей.

На черном плакате активистов белыми буквами было написано: «Байба, не будь грязной половой тряпкой! Будь последовательным политиком — осуди агрессию США и Израиля!»

Организатор мероприятия Майгурс Скангалис заявил журналистам, что «молчаливое большинство» в Латвии поддерживает Иран, которому следует оказывать помощь не меньше, чем Украине. Протестующие обвиняли Браже в приверженности коммунистическим политическим взглядам и выкрикивали в мегафон требования исключить США из НАТО, а также прекратить распространение американских и израильских товаров и услуг в Латвии.

За пикетом следили несколько сотрудников полиции, предварительно проверив разрешение на проведение мероприятия. В Рижской думе заверили, что акция соответствовала закону «О собраниях, шествиях и пикетах», хотя вместо заявленных организаторами 20 человек пришли лишь трое. Они провели у здания МИД около получаса и разошлись.

Утром 28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. Американский лидер в обращении к нации объяснил американские и израильские удары по Ирану «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций.

В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран нанес удар ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.

Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее протестующие против нападения на Иран подожгли офис ООН в Пакистане.

 
Теперь вы знаете
Война США и Ирана неожиданно открыла для России окно возможностей
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!