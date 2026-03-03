Европейский союз (ЕС) в конце концов вынудит украинского лидера Владимира Зеленского возобновить работу трубопровода «Дружба», считает кипрский журналист Алекс Христофору. Он прокомментировал ситуацию в своем аккаунте в социальной сети X.

«Возможно, чиновникам из ЕС следует приказать Зеленскому возобновить работу трубопровода «Дружба». Что-то подсказывает мне, что Европе понадобится эта нефть», — написал Христофору.

Украина в конце января приостановила транзит российской нефти по трубопроводу «Дружба», связав этот шаг с якобы повреждением оборудования на западе страны после ударов. В результате без поставок остались Словакия и Венгрия. Последняя в ответ наложила вето на принятие Евросоюзом нового пакета санкций против России и выделение Украине кредита в размере €90 млрд.

28 февраля США и Израиль начали совместную военную операцию против Ирана, что привело к эскалации на Ближнем Востоке.

Комментируя ситуацию, глава венгерского правительства Виктор Орбан отметил, что обострение ситуации вокруг Ирана удвоило важность трубопровода «Дружба». Как он сказал, эти события могут привести к снижению объемов нефти на мировом рынке и последующему росту цен на нее. Он также в очередной раз призвал Зеленского возобновить транзит топлива.

Ранее в Словакии обвинили Украину во вранье о повреждении «Дружбы».