Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Политика

В МИД КНР напомнили о значимости энергетической безопасности для мира

МИД Китая призвал обеспечить безопасность судов в Ормузском проливе
Nicolas Economou/Reuters

Китай призывает все стороны конфликта на Ближнем Востоке обеспечить безопасность судоходства в Ормузском проливе. Об этом заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин на брифинге, передает РИА Новости.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что Пекин потребовал от Тегерана не принимать действий, которые могли бы нарушить поставки через пролив.

«Энергетическая безопасность имеет чрезвычайно важное значение для мировой экономики, и все стороны несут ответственность за обеспечение стабильного и бесперебойного снабжения энергоресурсами», — сказала Мао Нин, комментируя публикацию агентства.

Китай призывает немедленно прекратить военные действия, обеспечить безопасность судоходства в Ормузском проливе и предотвратить негативное воздействие на мировую экономику, добавила представитель китайского МИД.

До этого советник командующего КСИР Ибрахим Джабари заявил, что Иран сожжет любое судно, которое попытается пройти через Ормузский пролив.

Ранее КСИР сообщил о поражении трех танкеров США и Британии.

 
Теперь вы знаете
Война США и Ирана неожиданно открыла для России окно возможностей
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!