В МИД КНР напомнили о значимости энергетической безопасности для мира

Китай призывает все стороны конфликта на Ближнем Востоке обеспечить безопасность судоходства в Ормузском проливе. Об этом заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин на брифинге, передает РИА Новости.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что Пекин потребовал от Тегерана не принимать действий, которые могли бы нарушить поставки через пролив.

«Энергетическая безопасность имеет чрезвычайно важное значение для мировой экономики, и все стороны несут ответственность за обеспечение стабильного и бесперебойного снабжения энергоресурсами», — сказала Мао Нин, комментируя публикацию агентства.

Китай призывает немедленно прекратить военные действия, обеспечить безопасность судоходства в Ормузском проливе и предотвратить негативное воздействие на мировую экономику, добавила представитель китайского МИД.

До этого советник командующего КСИР Ибрахим Джабари заявил, что Иран сожжет любое судно, которое попытается пройти через Ормузский пролив.

Ранее КСИР сообщил о поражении трех танкеров США и Британии.