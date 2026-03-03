Американское посольство в Кувейте приостановило работу

Посольство США в Кувейте закрылось на фоне эскалации на Ближнем Востоке

Посольство Соединенных Штатов в Кувейте приостановило работу в связи с эскалацией на Ближнем Востоке. Об этом сообщается на странице дипломатического представительства в социальной сети X.

В заявлении отмечается, что все плановые и экстренные консульские приемы были отменены. Посольство будет закрыто «до дальнейших уведомлений».

3 марта американское дипломатическое представительство в Эр-Рияде приостановило свою работу и прием граждан. Причиной послужила ночная атака на посольство, в связи с которой посещение помещений здания временно недоступно.

В тот же день государственный департамент США предписал эвакуировать неключевой персонал посольств страны на Ближнем Востоке. Распоряжение коснулось дипломатических представительств в Ираке, Бахрейне и Иордании.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 28 февраля — в этот день Соединенные Штаты совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. Американский лидер Дональд Трамп объяснил данный шаг «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Исламской Республики отказаться от ядерных амбиций. В ходе операции один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Ирана Али Хаменеи, он получил несовместимые с жизнью травмы. Тегеран в ответ выпустил ракеты и беспилотники по израильской территории и авиабазам Вашингтона в регионе. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Трамп высказался об атаках Ирана на базы США.