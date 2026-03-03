Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Политика

Американское посольство в Кувейте приостановило работу

Посольство США в Кувейте закрылось на фоне эскалации на Ближнем Востоке
Reuters

Посольство Соединенных Штатов в Кувейте приостановило работу в связи с эскалацией на Ближнем Востоке. Об этом сообщается на странице дипломатического представительства в социальной сети X.

В заявлении отмечается, что все плановые и экстренные консульские приемы были отменены. Посольство будет закрыто «до дальнейших уведомлений».

3 марта американское дипломатическое представительство в Эр-Рияде приостановило свою работу и прием граждан. Причиной послужила ночная атака на посольство, в связи с которой посещение помещений здания временно недоступно.

В тот же день государственный департамент США предписал эвакуировать неключевой персонал посольств страны на Ближнем Востоке. Распоряжение коснулось дипломатических представительств в Ираке, Бахрейне и Иордании.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 28 февраля — в этот день Соединенные Штаты совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. Американский лидер Дональд Трамп объяснил данный шаг «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Исламской Республики отказаться от ядерных амбиций. В ходе операции один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Ирана Али Хаменеи, он получил несовместимые с жизнью травмы. Тегеран в ответ выпустил ракеты и беспилотники по израильской территории и авиабазам Вашингтона в регионе. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Трамп высказался об атаках Ирана на базы США.

 
Теперь вы знаете
Война США и Ирана неожиданно открыла для России окно возможностей
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!