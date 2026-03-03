Бельгия осудила операцию США против Ирана

Министр иностранных дел Бельгии Максим Прево заявил, что операция США и Израиля против Ирана «не соответствует стандартам международного права». Его слова приводит телеканал RTBF.

«Необходимо признать, что способ проведения операции не соответствует стандартам [международного права]», — сказал он.

Прево выразил сожаление, что «дипломатия не смогла достичь желаемых результатов». Он отметил, что «прежде всего международное право призвано защищать народы, их права и свободы».

Утром 28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. Американский лидер в обращении к нации объяснил американские и израильские удары по Ирану «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций.

В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран нанес удар ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Совбезе Ирана заявили, что Трамп вверг Ближний Восток в хаос из-за «пустых надежд».