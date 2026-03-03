Уиткофф рассказал об отказе Ирана от приостановки обогащения урана на 10 лет

Уиткофф: Иран отверг предложение США отказаться от обогащения урана на 10 лет

Американская делегация предлагала иранской стороне заморозить обогащение урана на 10 лет, однако Тегеран полностью отверг эту идею. Об этом сообщил спецпосланник президента США Стив Уиткофф в интервью Fox News.

«Мы обсудили с ними десять лет полного отказа от обогащения, и мы заплатим за топливо», — заявил он.

По словам чиновника, иранские власти отвергли это предложение, поэтому уже в ходе второго раунда переговоров с Ираном стало ясно, что достичь соглашения сторонам не удастся.

Уиткофф отметил, что американская делегация вернулась на третью встречу исключительно, чтобы дать им последний шанс.

Утром 28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. Американский президент Дональд Трамп в обращении к нации объяснил американские и израильские удары по Ирану «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций.

В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран нанес удар ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.

Ранее Рубио пригрозил Ирану новыми, еще более сильными ударами.