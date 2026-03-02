МИД Ирана осудил новые удары Израиля по Ливану

Иран осуждает нападение Израиля на территорию Ливана, в частности, его столицу Бейрут. Об этом заявил официальный представитель МИД Исламской республики Эсмаил Багаи, передает пресс-служба ведомства.

В ходе выступления он рассказал о росте числа преступлений и усилении агрессии Израиля, а также указал на вопиющее и многократное нарушение суверенитета и территориальной целостности Ливана, идущее вразрез с соглашением о прекращении огня от ноября 2024 года.

«Представитель МИД <...> назвал молчание выступающих за «верховенство закона» и «права человека» в отношении самых ужасных преступлений и грубых нарушений прав человека позорным», — говорится в пресс-релизе.

Багаи также предупредил, что безразличие к преступлениям Израиля приводит к дерзости ее руководства и продолжению преступлений, а также влечет за собой угрозу всему миру. Кроме того, он добавил, что бездействие ООН и ее Совета Безопасности спровоцирует подрыв доверия к организации.

2 марта пресс-секретарь Армии обороны Израиля Авихай Адраи заявил, что ЦАХАЛ начал наступательную операцию в Ливане после атак со стороны группировки «Хезболла», которая контролирует большую часть шиитских территорий страны.

Ранее Иран пообещал США и Израилю «удар такой силы, с какой они не сталкивались».