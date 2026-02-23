В Белоруссии выступили за возобновление контроля над вооружением

Замглавы МИД Белоруссии Игорь Секрета заявил, что Минск выступает за выработку новых многосторонних договоренностей в сфере контроля над вооружениями. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, все меры, которые Минск предпринимает в сфере нацбезопасности, носят ответный и оборонительный характер. При этом Белоруссия не заинтересована «в эскалации и гонке вооружений» и последовательно выступает за снижение военно-политической напряженности в регионе и «поиск коллективных решений».

«В условиях глубокого кризиса архитектуры международной безопасности, разрушения механизмов контроля над вооружениями, роста военно-политической напряженности и беспрецедентного скачка военных расходов Беларусь остается приверженной принципу равной и неделимой безопасности, выступает за <...> выработку новых многосторонних договоренностей в сфере контроля над вооружениями», — говорится в сообщении.

23 февраля президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что мир втягивается в очередную безумную гонку вооружений, включая ядерные.

Белорусский лидер 23 февраля в ходе торжественной церемонии вручил государственные награды и генеральские погоны офицерам силового блока страны. Мероприятие было приурочено к Дню защитника Отечества и Вооруженных сил Белоруссии.

Ранее сообщалось, что страны Европы начали обсуждать ядерное перевооружение из-за политики Трампа.