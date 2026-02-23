Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Политика

В Белоруссии выступили за возобновление контроля над вооружением

МИД Белоруссии: Минск выступает за возобновление контроля над вооружением
VideoFromEveryWhere/Shutterstock/FOTODOM

Замглавы МИД Белоруссии Игорь Секрета заявил, что Минск выступает за выработку новых многосторонних договоренностей в сфере контроля над вооружениями. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, все меры, которые Минск предпринимает в сфере нацбезопасности, носят ответный и оборонительный характер. При этом Белоруссия не заинтересована «в эскалации и гонке вооружений» и последовательно выступает за снижение военно-политической напряженности в регионе и «поиск коллективных решений».

«В условиях глубокого кризиса архитектуры международной безопасности, разрушения механизмов контроля над вооружениями, роста военно-политической напряженности и беспрецедентного скачка военных расходов Беларусь остается приверженной принципу равной и неделимой безопасности, выступает за <...> выработку новых многосторонних договоренностей в сфере контроля над вооружениями», — говорится в сообщении.

23 февраля президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что мир втягивается в очередную безумную гонку вооружений, включая ядерные.

Белорусский лидер 23 февраля в ходе торжественной церемонии вручил государственные награды и генеральские погоны офицерам силового блока страны. Мероприятие было приурочено к Дню защитника Отечества и Вооруженных сил Белоруссии.

Ранее сообщалось, что страны Европы начали обсуждать ядерное перевооружение из-за политики Трампа.
 
Теперь вы знаете
«Русские не сдаются!» Как «атака мертвецов» превратила Осовец в крепость-легенду
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!