Руководители Европейского союза совершают ошибку, отказываясь от диалога с Россией. Об этом сообщает немецкая газета Berliner Zeitung.

В статье отмечается, что лидеры ЕС, в том числе председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава евродипломатии Кая Каллас, думают лишь о перевооружении и нереалистичной цели победоносного мира над Россией. За четыре года боевых действий Европа вложила в вооружение Украины колоссальные средства. Но война экономически и политически существенно ослабила Евросоюз и многие его государства-члены, а его руководство попало в ловушку милитаризации. Оно уже более года не предпринимает даже попыток созвониться с президентом России Владимиром Путиным. Но невозможно достичь мирного урегулирования, если в ЕС не считают нужным контактировать с Москвой.

Издание подчеркивает, что конфликт на Украине выступает катализатором, который ведет к «мрачному и немирному существованию».

