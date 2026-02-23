Размер шрифта
В Германии заявили об ошибке фон дер Ляйен и Каллас

Berliner Zeitung: Евросоюз допустил ошибку, избегая диалога с Россией
Reuters/Global Look Press

Руководители Европейского союза совершают ошибку, отказываясь от диалога с Россией. Об этом сообщает немецкая газета Berliner Zeitung.

В статье отмечается, что лидеры ЕС, в том числе председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава евродипломатии Кая Каллас, думают лишь о перевооружении и нереалистичной цели победоносного мира над Россией. За четыре года боевых действий Европа вложила в вооружение Украины колоссальные средства. Но война экономически и политически существенно ослабила Евросоюз и многие его государства-члены, а его руководство попало в ловушку милитаризации. Оно уже более года не предпринимает даже попыток созвониться с президентом России Владимиром Путиным. Но невозможно достичь мирного урегулирования, если в ЕС не считают нужным контактировать с Москвой.

Издание подчеркивает, что конфликт на Украине выступает катализатором, который ведет к «мрачному и немирному существованию».

22 февраля сообщалось, что СМИ узнали о планах Европы создать новые очаги эскалации против России.

Ранее Захарова назвала условие выхода ЕС из кризиса.
 
