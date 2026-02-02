Политолог Шеслер: на Украине усиливается раскол между Киевом и регионами

Политолог, председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины Лариса Шеслер в интервью газете «Взгляд» прокомментировала публичный призыв главы Николаевской области Виталия Кима к мирному соглашению с Россией. По ее мнению, в стране усиливается раскол между центром и регионами, поскольку Киев начинает перекладывать вину за коммунальные катастрофы на местные власти.

«Нужно понимать, что эта условная «группа Кима» на самом деле не считает сохранение жизней украинцев важнее территориального вопроса. Сам глава Николаевской области ранее подписывался на все самые безумные инициативы Зеленского. Просто сейчас они видят давление со стороны Киева и призывают Банковую к торгу», — сказала эксперт.

Кроме того, Ким руководствуется соображениями личной безопасности. Он понимает, что фронт вполне может дойти до Николаевской области. Это грозит концом его политической карьеры, добавила она.

2 февраля в интервью британскому изданию The Independent Ким призвал правительство в Киеве к началу мирных переговоров.

Глава региона считает, что сейчас главным приоритетом для Украины должны быть люди, а не территории, подчеркивая, что времени осталось немного. Он отметил крайнюю усталость и истощение населения страны.

