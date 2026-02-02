Размер шрифта
«Рано радуется»: нардеп об улучшении отношений между Кличко и Зеленским

Политик Олейник: Зеленский по-прежнему плохо относится к Кличко
Global Look Press

Экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник в беседе с «Ридусом» прокомментировал заявление мэра Киева Виталия Кличко о том, что его отношения с украинским лидером улучшились. По мнению парламентария, градоначальник «рано радуется».

«Зеленский как ненавидел его, так и ненавидит. Да, Зеленский может на время приблизить боксера. Но так на Украине поступают с кабанчиками. Сначала приласкают, вкусно покормят, а потом зарежут», — сказал Олейник.

Зеленский намерен полностью подчинить себе органы муниципальной власти, поэтому с Кличко ему точно не по пути, считает политик.

2 февраля Кличко в интервью изданию «Украинская правда» сообщил, что его начали звать на совещания после жалоб на отсутствие прямой коммуникации с Зеленским. Со слов мэра Киева, «он участвует, докладывает по текущей ситуации в городе, решает вопросы».

Ранее Кличко назвал ключевую задачу украинских властей.
 
