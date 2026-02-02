Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы Эпштейна
Политика

Эксперт: слив файлов Эпштейна не остановит эскалацию между США и Ираном

Юрист Красовский: публикация файлов Эпштейна не снимает угрозу с Ирана
U.S. Justice Department/Reuters

Слив большого количества файлов, касающихся дела финансиста Джеффри Эпштейна, не остановит эскалацию между Соединенными Штатами и Ираном. Наоборот, скандалы часто маскируют удары. Об этом в беседе с Tsargrad.tv заявил адвокат, бывший полицейский США Григорий Красовский. Он отметил, что Иран — крупный поставщик нефти в Китай, являющийся главным соперником Америки.

При этом, как считает эксперт, публикация документов, обличающих западные элиты, может нейтрализовать угрозу миру в целом.

«И, если, благодаря делу Эпштейна, можно этих людей, как говорят, вытащить на свет Божий, предать огласке, что они творили, в чем они были замешаны, то это поможет нейтрализовать, да, вот их злодеяния, и их влияние на самую мощную там, с точки зрения военного потенциала, страну в мире, на сегодняшний день», — сказал Красовский.

Более 3 млн страниц материалов по делу Эпштейна обнародовало в конце января министерство юстиции США. Пакет включает более двух тысяч видео и 180 тысяч изображений, в том числе «большие объемы коммерческой порнографии», которая была обнаружена на устройствах финансиста.

Эпштейна обвинили в том, что с 2002 по 2005 год он привозил в свой дом в Нью-Йорке, а также на частный остров десятки несовершеннолетних девушек. По данным следствия, самой младшей из них было 14 лет. В августе 2019 года финансиста нашли в бессознательном состоянии в тюремной камере, спасти его не удалось.

Ранее экс-главу МИД Словакии уличили в письмах о «красивых девушках» Эпштейну.
 
Теперь вы знаете
Чума или «болезнь X»? Какие эпидемии могут пробудиться в России
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!