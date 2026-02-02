Слив большого количества файлов, касающихся дела финансиста Джеффри Эпштейна, не остановит эскалацию между Соединенными Штатами и Ираном. Наоборот, скандалы часто маскируют удары. Об этом в беседе с Tsargrad.tv заявил адвокат, бывший полицейский США Григорий Красовский. Он отметил, что Иран — крупный поставщик нефти в Китай, являющийся главным соперником Америки.

При этом, как считает эксперт, публикация документов, обличающих западные элиты, может нейтрализовать угрозу миру в целом.

«И, если, благодаря делу Эпштейна, можно этих людей, как говорят, вытащить на свет Божий, предать огласке, что они творили, в чем они были замешаны, то это поможет нейтрализовать, да, вот их злодеяния, и их влияние на самую мощную там, с точки зрения военного потенциала, страну в мире, на сегодняшний день», — сказал Красовский.

Более 3 млн страниц материалов по делу Эпштейна обнародовало в конце января министерство юстиции США. Пакет включает более двух тысяч видео и 180 тысяч изображений, в том числе «большие объемы коммерческой порнографии», которая была обнаружена на устройствах финансиста.

Эпштейна обвинили в том, что с 2002 по 2005 год он привозил в свой дом в Нью-Йорке, а также на частный остров десятки несовершеннолетних девушек. По данным следствия, самой младшей из них было 14 лет. В августе 2019 года финансиста нашли в бессознательном состоянии в тюремной камере, спасти его не удалось.

Ранее экс-главу МИД Словакии уличили в письмах о «красивых девушках» Эпштейну.