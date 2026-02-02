Американский журналист объяснил, грозит ли Трампу импичмент из-за файлов по делу Эпштейна

Несмотря на большой резонанс в обществе, опубликованные файлы по делу финансиста Джеффри Эпштейна вряд ли обернутся для президента США Дональда Трампа импичментом. Такое мнение в беседе с Tsargrad.tv высказал американский журналист Джон Вароли.

«Олигархи полностью контролируют Трампа, очень удобно. Тем более, что его здоровье ухудшается. Он очень удобный президент. Не совсем как [экс-глава Белого дома Джо] Байден, но… Но вы своими глазами видели. Американские олигархи любят пожилых президентов. Ими очень легко манипулировать, контролировать. Трамп просто ставленник, наемный работник», — сказал обозреватель.

Олигархи поддерживают, например, конфликт с Ираном. Едва ли публикация файлов по делу Эпштейна может этим планам помешать, добавил он.

30 января министерство юстиции США опубликовало новую партию рассекреченных документов по делу Эпштейна. Газета The New York Times (NYT) проанализировала файлы и нашла среди них 5300 штук, содержащих более 38 тыс. упоминаний Трампа и связанных с ним имен и терминов. Например, имена его родственников или резиденции Мар-а-Лаго. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

По версии следствия, Эпштейн в период с 2002 по 2005 год привозил в свой дом в Нью-Йорке и на свой личный остров десятки несовершеннолетних девушек, самой младшей из которых было 14 лет. В августе 2019 года финансиста нашли без сознания в тюремной камере, спасти его не удалось.

Ранее адвокаты жертв Эпштейна призвали закрыть сайт с документами по делу.