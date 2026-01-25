В правительстве Франции раскритиковали Трампа

Соединенные Штаты демонстрируют поведение, не подобающее союзникам по военному альянсу, когда заявляют претензии на территорию другого члена его или приуменьшают роль членов НАТО в военных операциях в Афганистане. Об этом в интервью газете La Tribune Dimanche заявила министр-делегат при министерстве Вооруженных сил Франции Алис Рюфо.

«Действительно, в отношении Гренландии он (президент США Дональд Трамп. — прим. ред.) вел себя не как союзник. Не было союзническим поведением и отрицание наших жертв в Афганистане», — подчеркнула Рюфо.

Рюфо напомнила, что во время совместных операций с США в Афганистане французские вооруженные силы потеряли 90 военнослужащих. Что касается ситуации с Гренландией, по ее словам, «трансатлантические связи оказались в серьезном кризисе», который спровоцировали именно Соединенные Штаты. Франция и другие европейские страны предупредили Трампа о возможности ответных мер в случае аннексии острова, отметила чиновница.

21 января Трамп на Всемирном экономическом форуме в Давосе заявил, что не собирается использовать военную силу для получения контроля над Гренландией. Позже он отметил, что поездка на мероприятие позволила заключить соглашение по острову, которое даст США делать там «все, что захочется».

Ранее Трамп пригрозил Канаде пошлинами в размере 100%.