Урсуле фон дер Ляйен поставили неотложную задачу на фоне напряженности с США

Председателю Еврокомиссии (ЕК) Урсуле фон дер Ляйен и ее команде поставили задачу найти способы сделать Европу более самодостаточной на фоне напряженности с США. Об этом пишет Politico со ссылкой на источник.

По информации издания, в первую очередь глава ЕК должна переосмыслить будущее европейской обороны. Перед фон дер Ляйен стоит задача прийти к независимости Европы от НАТО, говорится в публикации. При этом некоторые чиновники опасаются, что лидеры ЕС могут утратить сосредоточенность в отношении необходимости перемен после того, как президент США Дональд Трамп отступил, и решение кризиса вокруг Гренландии близко.

Еще одной проблемой в статье называется утрата доверия к лидерам ведущих стран ЕС, в частности Франции, Британии и ФРГ, со стороны избирателей. В связи с чем есть риск того, что политики не смогут сделать то, что может потребоваться для усиления безопасности Европы.

До этого Politico со ссылкой на европейского чиновника писала, что в Европе отмечается спад доверия к США на фоне разногласий из-за Гренландии и потери интереса Трампа к Украине. По словам журналистов, украинские и европейские чиновники были разочарованы тем, что главной темой прошедшего Всемирного экономического форума в Давосе стала Гренландия, а украинский вопрос отошел на второй план.

Ранее Каллас заявила о кризисе в отношениях между Европой и США.