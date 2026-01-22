Президент Польши охарактеризовал отправку солдат НАТО в Гренландию

Отправка военнослужащих стран — членов НАТО в Гренландию была ненужной эскалацией, заявил президент Польши Кароль Навроцкий. Его слова передает РИА Новости.

«Мы все были свидетелями ненужной эскалации настроений в Европе, в том числе и с помощью визитов солдат НАТО из Европы в Гренландию», — сказал глава государства.

Он обратил внимание, что Североатлантический альянс на 65% финансируется Соединенными Штатами. По словам Навроцкого, он не чувствовал в рамках НАТО такой угрозы, которая могла бы перерасти в конфликт между союзниками.

Как отметил президент, он не беспокоился за судьбу Гренландии. В связи с этим ему не надо было и успокаиваться, рассказал польский лидер в ответ на соответствующий вопрос журналистов.

22 января президент США Дональд Трамп сообщил, что провел продуктивную встречу с генеральным секретарем Североатлантического альянса Марком Рютте. В ходе переговоров стороны достигли договоренностей по Гренландии — была сформирована основа будущего соглашения по подконтрольному Дании острову и всему Арктическому региону.

До этого ряд западных стран направили своих военнослужащих в Гренландию. В том числе на остров прибыли солдаты из Германии и Швеции, которым впоследствии поступил приказ вернуться домой.

