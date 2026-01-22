Размер шрифта
Грузинский эксперт: Тбилиси должен радоваться, что его не пригласили в «Совет мира»

Политолог Мамрадзе: Грузия должна радоваться, что не приглашена в Совет мира
РИА Новости

Грузия должна радоваться, что ее, в отличие от Армении и Азербайджана, не пригласили в «Совет мира» по Газе, учрежденный президентом США Дональдом Трампом. Такое мнение в интервью газете «Взгляд» высказал политолог Петрэ Мамрадзе.

«В мире сейчас такая турбулентность, что никто не знает, каким будет завтрашний день, поэтому хорошо, что Грузию не позвали в «Совет мира», — сказал эксперт.

Что касается приглашения в организацию соседей по Южному Кавказу, — это «продолжение перформанса», который Трамп устроил летом прошлого года с примирением Баку и Еревана, уверен Мамрадзе.

О формировании «Совета мира» Трамп объявил 16 января. Для участия в его работе американский лидер пригласил представителей Еврокомиссии и более 50 стран, среди которых есть Россия, Украина и Китай.

22 января в швейцарском Давосе состоялась церемония подписания Устава «Совета мира». Документ был утвержден совместно с лидерами и делегациями государств, поддержавших инициативу Вашингтона. Как пишет РИА Новости, всего Устав подписали представители 18 стран. Среди них — Аргентина, Турция, Казахстан, Монголия, Катар, Косово, Венгрия, Армения, Узбекистан, Парагвай, Азербайджан, Иордания, Саудовская Аравия, Болгария, Объединенные Арабские Эмираты, Пакистан, Индонезия и сами США.

Что известно об организации — в материале «Газеты.Ru».

Ранее политолог объяснил, зачем на самом деле Трампу «Совет мира».

