Член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Армандо Мема заявил, что получает регулярные угрозы за критику антироссийских санкций, в том числе о повторении судьбы американского консервативного журналиста Чарли Кирка. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Мемы, он и любой журналист, который брал у него интервью, в итоге получают угрозы и ярлыки предателей. Политик назвал это «печальным и нерациональным».

«Самая страшная угроза, которую я получил до сих пор, звучала так: «В конце концов ты станешь финским Чарли Кирком, если продолжишь давать интервью и открыто высказываться», — сказал он.

Финский политик на своей странице в соцсети Х регулярно высказывается за завершение конфликта на Украине, критикует политику Европейского союза, а также санкционную политику против Москвы.

Он называл Каю Каллас «настоящей психопаткой, одержимой войной», которая ставит под угрозу Европейский союз из-за своей «катастрофической» политики, а также неоднократно призывал к возобновлению диалога с Россией.

