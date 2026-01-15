Захарова: на Западе не хотят завершения конфликта на Украине и мира

Западные страны не хотят завершения конфликта на Украине и не желают мира. Об этом заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова в ходе брифинга.

«О том, что на Западе не хотят никакого мира свидетельствуют факты бесперебойной работы аэропорта в польском Жешуве, через который с 2022 года идет стабильный военный грузопоток для нужд Вооруженных сил Украины», — сказала она.

«Действия евронатовцев на направлении военно-финансовой накачки киевского режима говорят об их истинных намерениях, наверное, красноречивее любых лицемерных слов о стремлении к миру», — добавила Захарова.

13 января дипломат заявила, что Европейский союз и Великобритания хотят создать открыто враждебную России «систему безопасности» в Европе.

Ранее Захарова заявила, что британских политиков тянет в Киев, как злодеев на место преступления.