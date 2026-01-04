Сенатор Пушков прокомментировал слова Трампа о «триумфе» США

Российский сенатор Алексей Пушков заявил, что заявления президента США Дональда Трампа о «триумфе» могут в итоге обернуться катастрофическими последствиями. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Предыдущие президенты США тоже были в восторге от своих побед в Ираке, Афганистане, Ливии. Все они торопились объявить о своем триумфе, тогда как временный триумф в итоге оборачивался либо поражением, как в Афганистане, либо катастрофой, как в Ливии и Ираке... Не обернется ли «триумф» катастрофой», — отметил Пушков.

Таким образом российский сенатор прокомментировал заявление Трампа о том, что в Венесуэле к власти должен прийти другой политик вместо президента Николаса Мадуро. Пушков также подчеркнул, что силовое вмешательство Соединенных Штатов в дела других стран сопровождается нарушением международных норм и возвращает мир к логике «дикого империализма».

До этого Пушков объяснил атаку США на Венесуэлу не борьбой Трампа с контрабандой наркотиков, и не желанием захвата Мадуро, а попыткой контролировать нефтезапасы этой латиноамериканской страны.

Ранее Фицо назвал атаку США на Венесуэлу доказательством распада миропорядка.