Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Удар США по ВенесуэлеПереговоры о мире на Украине
Новости политики

Депутат рассказал о новых правилах использования водительского удостоверения

Депутат Чаплин: с 1 января водительское удостоверение заменит паспорт в отелях
Максим Блинов/РИА Новости

Депутат комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин заявил, что с 1 января россияне смогут использовать не только паспорт РФ, но и водительское удостоверение для заселения в отели, гостиницы, санатории, пансионаты, кемпинги и другие подобные объекты. Об этом он рассказал «Ленте.ру».

По словам депутата, администрация гостиницы сможет проверить подлинность документа по базам данных Госавтоинспекции.

«Сведения о постояльце, включая номер водительского удостоверения, будут фиксироваться в том же порядке, что и при использовании паспорта. Просто в соответствующей графе будет указан другой документ-основание. Работникам объектов размещения нет необходимости проходить специальное обучение, процедура регистрации остается прежней», — отметил Чаплин.

В декабре программный директор факультета гостеприимства и индустрии спорта РАНХиГС Кирилл Яковлев говорил, что в России с 2026 года туристы смогут заселиться в отель по водительскому удостоверению, а также отменить бронь за сутки до заезда без потерь.

Новый порядок предоставления гостиничных услуг и других средств размещения будет введен 1 марта. Уже с января можно будет забронировать номер, воспользовавшись водительскими правами.

Ранее россиянам объяснили, что делать, если номер в отеле не соответствует брони.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27557047_rnd_0",
    "video_id": "record::acbb6f7e-6b94-4022-9327-c958250f40a8"
}
 
Теперь вы знаете
Соседи и коммунальщики воруют тепло. 7 причин холода в российских квартирах
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+