Депутат рассказал о новых правилах использования водительского удостоверения

Депутат комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин заявил, что с 1 января россияне смогут использовать не только паспорт РФ, но и водительское удостоверение для заселения в отели, гостиницы, санатории, пансионаты, кемпинги и другие подобные объекты. Об этом он рассказал «Ленте.ру».

По словам депутата, администрация гостиницы сможет проверить подлинность документа по базам данных Госавтоинспекции.

«Сведения о постояльце, включая номер водительского удостоверения, будут фиксироваться в том же порядке, что и при использовании паспорта. Просто в соответствующей графе будет указан другой документ-основание. Работникам объектов размещения нет необходимости проходить специальное обучение, процедура регистрации остается прежней», — отметил Чаплин.

В декабре программный директор факультета гостеприимства и индустрии спорта РАНХиГС Кирилл Яковлев говорил, что в России с 2026 года туристы смогут заселиться в отель по водительскому удостоверению, а также отменить бронь за сутки до заезда без потерь.

Новый порядок предоставления гостиничных услуг и других средств размещения будет введен 1 марта. Уже с января можно будет забронировать номер, воспользовавшись водительскими правами.

