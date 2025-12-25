Мединский рассказал, кто на Украине празднует Рождество 25 декабря

Помощник президента России Владимир Мединский высказал мнение относительно празднования Рождества 25 декабря на Украине. В интервью РИА Новости он заявил, что эту дату отмечают, в основном, украинские власти, но не простые граждане.

«Это власти Украины. Народ не особо, по-моему, празднует», — заявил Мединский.

Он предположил, что католическое Рождество, вероятно, отмечается в западных регионах Украины.

«Где-то на западе, наверное, празднуют», — сказал помощник главы государства.

Накануне депутат Верховной рады Алексей Гончаренко сообщил о согласовании кабинетом министров Украины указа Зеленского о праздновании Дня программиста 7 января вместо Рождества.

В июле 2023 года Зеленский подписал закон, согласно которому на Украине Рождество официально отмечается 25 декабря по новоюлианскому календарю.

Ранее на Украине отменили выходные на новогодние праздники.