В России спрогнозировали для Украины «самые тяжелые времена»

Для Украины наступает самое тяжелое время. Об этом заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с «Лентой.ру».

Сенатор связал это с тем, что США устали «бросать деньги на ветер» и помогать Украине. По его словам, американцы понимают, что Киев не сможет вернуть долг, и он «повиснет навечно» на Украине.

«Поэтому они чуть-чуть дают им для поддержания какого-то баланса и не более того», — сказал Джабаров.

Он выразил уверенность, что сокращение объемов помощи со стороны США ослабит Вооруженные силы Украины. Сенатор спрогнозировал, что вскоре примеру Вашингтона последуют и европейцы, которые пока еще «пыжатся, рассчитывая на ворованные деньги». Однако власти ЕС «не дурачки» и не будут оплачивать долги Украины со своего кармана, а также финансировать ее в ущерб своим интересам, добавил спикер.

«Я думаю, что самое тяжелое время сейчас наступает для Украины, потому что они хотят воевать <...> но хотеть — это одно, а возможностей таких не будет у них», — подытожил Джабаров.

До этого президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил европейцев за принятие решения о выдаче Киеву кредита в размере €90 млрд в ближайшие два года за счет бюджета ЕС.

Такое решение было принято на саммите Евросоюза в Брюсселе 19 декабря. При этом ЕС оставил за собой право изъять замороженные российские активы для погашения этой задолженности Киева.

Ранее Трамп заявил, что Байден «глупо отдал» Украине $350 млрд.