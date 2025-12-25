На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В России спрогнозировали для Украины «самые тяжелые времена»

Сенатор Джабаров: для Украины наступает самое тяжелое время
true
true
true
close
Adam Gray/AP

Для Украины наступает самое тяжелое время. Об этом заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с «Лентой.ру».

Сенатор связал это с тем, что США устали «бросать деньги на ветер» и помогать Украине. По его словам, американцы понимают, что Киев не сможет вернуть долг, и он «повиснет навечно» на Украине.

«Поэтому они чуть-чуть дают им для поддержания какого-то баланса и не более того», — сказал Джабаров.

Он выразил уверенность, что сокращение объемов помощи со стороны США ослабит Вооруженные силы Украины. Сенатор спрогнозировал, что вскоре примеру Вашингтона последуют и европейцы, которые пока еще «пыжатся, рассчитывая на ворованные деньги». Однако власти ЕС «не дурачки» и не будут оплачивать долги Украины со своего кармана, а также финансировать ее в ущерб своим интересам, добавил спикер.

«Я думаю, что самое тяжелое время сейчас наступает для Украины, потому что они хотят воевать <...> но хотеть — это одно, а возможностей таких не будет у них», — подытожил Джабаров.

До этого президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил европейцев за принятие решения о выдаче Киеву кредита в размере €90 млрд в ближайшие два года за счет бюджета ЕС.

Такое решение было принято на саммите Евросоюза в Брюсселе 19 декабря. При этом ЕС оставил за собой право изъять замороженные российские активы для погашения этой задолженности Киева.

Ранее Трамп заявил, что Байден «глупо отдал» Украине $350 млрд.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Откажут, даже если деньги есть: почему взять автокредит в 2026-м станет крайне сложно?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами