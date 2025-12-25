В МИД КНР обвинили Пентагон в намеренном искажении китайской оборонной стратегии

Доклады министерства войны США целенаправленно искажают оборонную стратегию КНР и используются в качестве инструмента для провоцирования разлада в отношениях республики с третьими государствами. Об этом в ходе брифинга заявил официальный представитель китайского министерства иностранных дел Линь Цзянь, передает ТАСС.

«Этот доклад американской стороны искажает оборонную политику КНР, провоцирует разлад в отношениях с другими странами», — сказал дипломат.

Он добавил, что представленные Пентагоном доклады также создают предлоги для поддержания американской военной гегемонии.

22 декабря агентство Reuters со ссылкой на проект доклада министерства войны США сообщило, что КНР якобы развернула более 100 межконтинентальных баллистических ракет вблизи границы с Монголией. Речь идет о ракетах «Дунфэн-31». Предположительно, их разместили в трех шахтах вблизи китайско-монгольской границы.

В документе не уточняются потенциальные цели данных ракет. При этом источник в США заявил журналистам, что содержание доклада могут изменить перед тем, как официально представить его конгрессу.

