Военкор Коц назвал «мертворожденным» мирный план Зеленского

Военный корреспондент kp.ru Александр Конц в своей статье прокомментировал мирный план украинского лидера Владимира Зеленского. По мнению журналиста, документ «мертворожденный».

Он обратил внимание на пункт с требованием сохранить численность украинских войск в мирное время в размере 800 тысяч.

«Ни Украина, ни ее европейские хозяева такое удовольствие без войны себе позволить не смогут. Они и сейчас будут вынуждены запускать станок, чтобы напечатать 90 миллиардов евро. Во-вторых, одна из целей СВО — демилитаризация. А многократное увеличение украинского войска с этим понятием явно не стыкуется», — отметил Коц.

Что касается территориальных вопросов, которые поднимает Киев, — здесь не может быть компромиссов. Донецкая и Луганская народные республики, Херсонская и Запорожская области — это конституционная территория России, подчеркнул военкор.

24 декабря Зеленский поделился со СМИ полным вариантом мирного плана, который состоит из 20 пунктов. При этом в опубликованном тексте нет четкого решения территориального вопроса, а Крым и Донбасс не признаются российскими. Как в Москве отреагировали на публикацию новой версии документа — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Госдуме заявили, что Россия заведомо не согласится на мирный план Зеленского.