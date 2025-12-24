В «Ростехе» ответили на статью Reuters о российском гособоронзаказе

В «Ростехе» ответили Reuters, что на Западе ничего не поняли про русских

Госкорпорация «Ростех» ответила на статью американского агентства Reuters о том, что оборонные предприятия России якобы все выполняют срок из опасения уголовного преследования. Соответствующий пост опубликован в Telegram-канале госкорпорации.

В «Ростехе» подчеркнули, что оборонно-промышленный комплекс страны, как и во времена Второй мировой войны, решает важнейшие государственные вопросы, направленные прежде всего на достижение победы и выполнение долга перед страной, а не коммерческую прибыль.

В госкорпорации заявили, что лозунг «Все для фронта, все для Победы!» — не просто красивая фраза, это масштабная национальная идея.

В «Ростехе» подчеркнули, что Reuters вспоминает нарративы времен перестройки и использует в своих материалах стереотипы из некачественных западных фильмов про русских. Такой подход в XXI веке в предприятии посчитали «смешным».

Ранее Владимир Путин высказался о российском авиастроении.