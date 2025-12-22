На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Госдеп США обезопасил частный самолет Уиткоффа

NBC: госдеп США обезопасил самолет Уиткоффа из-за его статуса спецпосланника
true
true
true
close
LUDOVIC MARIN/Reuters

Госдепартамент США обезопасил частный самолет спецпосланника американского президента Стива Уиткоффа на фоне использования воздушного средства для дипломатических визитов. Об этом сообщает NBC со ссылкой на американских чиновников.

В публикации отмечается, что ряд чиновников Белого дома в частном порядке подвергают сомнению использование Уиткоффом частного самолета для зарубежных визитов.

Госдеп с начала второго срока президента США Дональда Трампа был обеспокоен безопасностью связи на борту, а также наличием охраны для него. По данным телеканала, в мае государственный департамент провел проверку, результатом которой стали меры по усилению безопасности вокруг Уиткоффа.

Ему предоставили безопасную систему мобильной связи, которой можно пользоваться на частном самолете, говорится в публикации.

До этого стало известно, что Стив Уиткофф может оказаться в центре этического расследования из-за заключенных им сделок с Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ).

Ранее Уиткофф рассказал о переговорах с Дмитриевым в Майами.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Дефицит и отложенный спрос. Что будет с ценами на новостройки в 2026 году
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами