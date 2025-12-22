Госдеп США обезопасил частный самолет Уиткоффа

Госдепартамент США обезопасил частный самолет спецпосланника американского президента Стива Уиткоффа на фоне использования воздушного средства для дипломатических визитов. Об этом сообщает NBC со ссылкой на американских чиновников.

В публикации отмечается, что ряд чиновников Белого дома в частном порядке подвергают сомнению использование Уиткоффом частного самолета для зарубежных визитов.

Госдеп с начала второго срока президента США Дональда Трампа был обеспокоен безопасностью связи на борту, а также наличием охраны для него. По данным телеканала, в мае государственный департамент провел проверку, результатом которой стали меры по усилению безопасности вокруг Уиткоффа.

Ему предоставили безопасную систему мобильной связи, которой можно пользоваться на частном самолете, говорится в публикации.

До этого стало известно, что Стив Уиткофф может оказаться в центре этического расследования из-за заключенных им сделок с Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ).

Ранее Уиткофф рассказал о переговорах с Дмитриевым в Майами.