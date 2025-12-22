В МИД РФ оценили подход ЕС в вопросе урегулирования конфликта на Украине

Рябков: у ЕС есть стремление не допустить сближение подходов РФ и США по Украине

В Европейском союзе (ЕС) есть четкое стремление не допустить сближение подходов России и США к урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков, передает РИА Новости.

«Существенным осложняющим ситуацию фактором является стойкое стремление входящих в Евросоюз государств не допустить сближение российских и американских подходов к урегулированию конфликта на Украине и вокруг нее», — сказал он.

20 и 21 декабря в Майами состоялись переговоры представителей США и России по урегулированию конфликта на Украине. Вашингтон представляли спецпосланник президента США Стив Уиткофф, зять американского лидера Джаред Кушнер и сотрудник Белого дома Джош Грюнбаум. Россию — спецпредставитель президента РФ, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. По словам последнего, дискуссии переговоров были конструктивными, «разжигатели войны» не смогли помешать урегулированию.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс рассказал, что на переговорах с Россией был достигнут прогресс.

Ранее в Кремле рассказали, когда Дмитриев доложит Путину об итогах поездки в США.