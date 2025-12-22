В США испугались нового оружия России

Россия может разрабатывать новое противоспутниковое оружие, которое позволит поражать спутники Starlink Илона Маска. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на разведывательные данные стран НАТО.

По информации издания, две разведывательные службы стран НАТО отмечают, что новое оружие нужно для того, чтобы ограничить действия Запада в космосе.

Согласно разведывательным данным, так называемое оружие «зонального действия» будет стремиться засыпать спутники Starlink облаками шрапнели, летящими по орбите. Сотни тысяч гранул высокой плотности должны будут вывести из строя спутники, отмечает AP. Эти гранулы будут величиной в несколько миллиметров, поэтому их не смогут обнаружить наземные и космические силы.

При этом в материалах не указано, когда Россия может развернуть систему, проводились ли ее испытания и как сильно продвинулись исследования.

Сейчас на орбите Земли находится 9 тысяч спутников компании Илона Маска SpaceX, сообщал он в соцсети X. Это вдвое превышает суммарное количество всех остальных спутников в мире, отметил Маск. 8 декабря также сообщалось, что ракета-носитель Falcon 9 вывела на орбиту 28 спутников Starlink.

