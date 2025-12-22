На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Политолог: конфликт на Украине превращается в «войну до последнего европейца»

Политолог Коктыш: Лондон готов пожертвовать Францией и ФРГ на Украине
Global Look Press

Доктор политических наук, профессор кафедры политической теории МГИМО Кирилл Коктыш в беседе с Tsargrad.tv прокомментировал недавнее заявление бывшего главы MI6 Ричарда Мура о том, что Великобритания стремится к доминированию на международной арене посредством стратегии сетевого или когнитивного управления.

По мнению эксперта, Лондон готов бесконечно повышать ставки в противостоянии с Россией, несмотря на миротворческие усилия Вашингтона. Причем ради сохранения влияния, Британия пустит в расход своих «вассалов», таких как Германия и Франция, уверен Коктыш.

«Готова ли Британия к войне до последнего европейца? Да, безусловно, готова. <...> Здесь подход вполне очевиден: до стратегического ядерного арсенала может не дойти, а в конвенциональном сражении, в общем-то, Европа оценивает свои шансы как достаточно серьезные», — сказал политолог.

До этого генсек НАТО Марк Рютте в интервью немецкой газете сообщил, что европейские страны готовы отправить войска на Украину, если Россия нарушит условия будущего мирного соглашения. По его словам, несколько государств — членов НАТО уже подтвердили такое намерение.

Ранее в МИД России заявили о желании Европы склонить Трампа к своему сценарию по Украине.

