Политолог: конфликт на Украине превращается в «войну до последнего европейца»

Доктор политических наук, профессор кафедры политической теории МГИМО Кирилл Коктыш в беседе с Tsargrad.tv прокомментировал недавнее заявление бывшего главы MI6 Ричарда Мура о том, что Великобритания стремится к доминированию на международной арене посредством стратегии сетевого или когнитивного управления.

По мнению эксперта, Лондон готов бесконечно повышать ставки в противостоянии с Россией, несмотря на миротворческие усилия Вашингтона. Причем ради сохранения влияния, Британия пустит в расход своих «вассалов», таких как Германия и Франция, уверен Коктыш.

«Готова ли Британия к войне до последнего европейца? Да, безусловно, готова. <...> Здесь подход вполне очевиден: до стратегического ядерного арсенала может не дойти, а в конвенциональном сражении, в общем-то, Европа оценивает свои шансы как достаточно серьезные», — сказал политолог.

До этого генсек НАТО Марк Рютте в интервью немецкой газете сообщил, что европейские страны готовы отправить войска на Украину, если Россия нарушит условия будущего мирного соглашения. По его словам, несколько государств — членов НАТО уже подтвердили такое намерение.

Ранее в МИД России заявили о желании Европы склонить Трампа к своему сценарию по Украине.