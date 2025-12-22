На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Генпрокуратура запретила в России деятельность нескольких польских организаций

ГП: в РФ запрещена деятельность трех польских организаций
true
true
true
close
Алексей Майшев/РИА Новости

Деятельность трех польских организаций, которые работают под патронатом властей Польши, Совета Европы и структур НАТО, запретили в России. Об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры (ГП), пишет РИА Новости.

«В ходе проверок установлено, что три организации Casimir Pulaski Foundation, Fundacja Wolnosc i Demokracja и Fundacja im. Stefana Batorego работают под патронатом польских властей, Совета Европы и структур НАТО и фактически реализуют их враждебную политику по отношению к России», — сказано в сообщении.

По информации ведомства, в организациях разрабатывают стратегии по военному и экономическому сдерживанию России, ведению информационной войны, расширению санкций против РФ и так далее. Реализуются проекты и программы поддержки украинской стороны.

Также, по данным ГП, указанные организации проводят целенаправленную политику по искажению истории Второй мировой войны и роли СССР в устройстве Европы в послевоенное время.

11 декабря бывший командующий Европейским корпусом генерал Ярослав Громадзинский заявил, что Польша и другие государства — члены НАТО рассматривают возможность нанесения удара по Калининградской области из-за мнимой угрозы со стороны России. По мнению генерала, российская сторона после завершения конфликта на Украине восстановит возможности для «очередного нападения» только через 5–6 лет.

Ранее бывший польский судья обвинил Зеленского в нападении на Польшу.

