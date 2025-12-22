На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Вэнс допустил риск утраты контроля над ядерным оружием в Европе

Вэнс: ядерное оружие в Европе может попасть к враждебно настроенным к США людям
Ken Cedeno/Reuters

В Европе могут произойти радикальные политические изменения, в результате которых ядерное оружие может оказаться в руках людей, способных причинить вред США. Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью Unherd.

«Если они поддадутся разрушительным моральным идеям, то ядерное оружие может попасть в руки людей, которые действительно способны нанести очень, очень серьезный вред США», — сказал Вэнс.

Он уточнил, что речь идет о политиках, которые придерживаются взглядов, близких к исламистским. При этом вице-президент отметил, что подобный сценарий вряд ли реализуется в ближайшие пять лет, однако допустил его возможность в пределах 15 лет.

Также в интервью Вэнс заявил, что экономическая политика стран Европы спровоцировала застой, а миграционная — привела к недовольству населения. Он предупредил, что США и Европа в долгосрочной перспективе рискуют утратить объединяющий их культурный фундамент.

По его словам, США не собираются разрушать Евросоюз и отделять европейские страны друг от друга, однако пытаются побудить Европу к большей самодостаточности. США хотят видеть Европу не «более слабой», а «более сильной», так как сама Америка произошла из европейской цивилизации, отметил Вэнс.

Ранее Вэнс заявил о необходимости периодических ядерных испытаний.

