Экономическая политика стран Европы спровоцировала застой, а миграционная — привела к недовольству населения. Об этом в ходе интервью для издания UnHerd заявил вице-президент США Джеймс Дэвид Вэнс.

«Их (европейцев — «Газета.Ru») экономическая политика привела к очень масштабной стагнации на континенте. Их иммиграционная политика вызвала серьезное недовольство коренного населения», — сказал чиновник.

Также он предупредил, что США и Европа в долгосрочной перспективе рискуют утратить объединяющий их культурный фундамент. По словам Вэнса, многие вещи были бы невозможны без этого культурного фундамента. В том числе обучение европейцев и американцев в университетах США и Европы соответственно, а также совместные учения военнослужащих.

19 декабря российский лидер Владимир Путин в ходе прямой линии выразил уверенность, что Европа станет постепенно исчезать, если не будет работать с РФ. Как сказал глава государства, отказ от взаимодействия с Москвой лишает европейские страны существенного экономического потенциала. Он обратил внимание, что совокупный ВВП по паритету покупательной способности РФ и Европы был бы больше, чем у США.

Ранее Путин заявил, что его не удивил конфликт между Трампом и европейскими элитами.