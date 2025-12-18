Госдума в I чтении приняла проекты об ограничениях для скрывающихся за границей

ГД I в чтении приняла проекты об ограничениях для скрывающихся за рубежом

Государственная Дума РФ приняла в I чтении проекты об ограничениях для скрывающихся за рубежом преступников, в том числе блокировку счетов и отказ в предоставлении госуслуг онлайн. Об этом пишет ТАСС.

Уточняется, что меры коснутся лиц, привлеченных к административной ответственности за невыполнение предписаний Минюста об устранении нарушений закона об иноагентах, за нарушение порядка деятельности иноагента, дискредитацию российской армии и другие преступления.

До этого председатель Госдумы Вячеслав Володин говорил, что меры будут включать приостановку регистрации прав на недвижимость в РФ, замораживание и блокирование денежных средств и иного имущества, ограничения на управление транспортными средствами, отказ в предоставлении государственных и муниципальных услуг в электронной форме, а также запрет на регистрацию в качестве индивидуального предпринимателя.

Решения о применении мер будет принимать Генпрокуратура, а список лиц, попавших под ограничения, предлагается размещать в открытом доступе на сайте ведомства.

России будут штрафовать за фильмы, дискредитирующие традиционные ценности.