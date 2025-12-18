В Госдуме рассказали о подготовке текста мирного соглашения РФ и Украины

Переговоры делегаций РФ и США, которые должны пройти в Майами, являются очередным шагом к подписанию мирного соглашения с Украиной. Об этом в комментарии для «Ленты.ру» заявил заместитель председателя комитета Государственной думы России по международным отношениям Алексей Чепа.

«Идет активная подготовка его (мирного соглашения — «Газета.Ru») текста», — отметил парламентарий.

Он допустил, что план мирного соглашения могут выработать в ходе предстоящей встречи. В то же время Чепа обратил внимание, что Москве постоянно приходится преодолевать противостояние европейских стран, которые продолжают давить на украинского лидера Владимира Зеленского.

17 декабря газета Politico написала, что в конце текущей недели в Майами могут состояться российско-американские переговоры, посвященные урегулированию конфликта между Москвой и Киевом. По словам источников издания, в консультациях планируют принять участие специальный представитель президента РФ Кирилл Дмитриев и специальный посланник американского лидера Стивен Уиткофф. Не исключено, что к ним присоединится зять хозяина Белого дома Джаред Кушнер.

Комментируя эту информацию, представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия действительно занимается подготовкой определенных контактов с переговорщиками из США.

