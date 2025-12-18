Президент Украины Владимир Зеленский приехал в Брюссель на саммит Европейского союза. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua» в Telegram-канале.

«Зеленский прибыл в Брюссель на саммит Евросоюза, где будут обсуждать репарационный кредит, сообщили в ОП», — говорится в публикации.

18 декабря Зеленский заявил, что «сигналы» от президента России Владимира Путина «абсолютно не новые» для Киева, и лишь от партнеров на Западе зависит, сколько еще продлится конфликт.

Накануне глава российского государства Владимир Путин на коллегии министерства обороны России заявил, что если Украина откажется от разговора по существу, то Российская Федерация добьется освобождения исторических земель военным путем. Отдельно российский лидер отметил, что армия России имеет возможности для наращивания темпов наступления на стратегически важных направлениях спецоперации на Украине.

