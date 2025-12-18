На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Зеленский подтвердил, что украинские переговорщики направляются в США

Зеленский: украинские переговорщики встретятся с командой США 19 и 20 декабря
Francesco Fotia/Reuters

Украинские мирные переговорщики направляются в США и планируют встретиться с американской командой 19 и 20 декабря. Об этом журналистам заявил президент Украины Владимир Зеленский, его слова приводит Reuters.

По словам украинского лидера, на сегодняшний день отсутствуют окончательные согласованные мирные предложения. Он повторил свой призыв к союзникам укрепить Украину в случае, если РФ «откажется прекратить военный конфликт».

Зеленский также отметил, что Соединенные Штаты ищут компромисс по вопросу вывода войск ВСУ из Донбасса.

17 декабря украинский лидер заявил, что Киев на этой неделе продолжит переговоры с Вашингтоном по вопросам мирного урегулирования.

17 декабря американская газета The New York Times писала о том, что представители США и Евросоюза на встречах с представителями властей Украины в Берлине согласовали два документа о гарантиях безопасности Киева, которые предполагают усиление украинских вооруженных сил и размещение европейских войск в республике в качестве сил сдерживания.

В одном из документов изложены «общие принципы», аналогичные гарантиям по пятой статье устава НАТО, которая закрепляет принцип коллективной защиты.

Во второй части соглашения говорится о сотрудничестве военных США и стран Европы с украинскими коллегами. Ожидается, что это гарантирует недопущение новых боевых действий в ближайшие годы.

Ранее сообщалось, что в США обсуждают гарантии безопасности Украины с использованием F-35.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
