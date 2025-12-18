В Венгрии заявили, что не смогут участвовать в кредите ЕС в пользу Украины

Орбан: Венгрия не будет участвовать в кредите Евросоюза в пользу Украины

Венгрия не может участвовать в кредите Евросоюза в пользу Европы, потому что по конституции нужно разрешение парламента, но он его не даст. Об этом заявил журналистам в Брюсселе премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, передает РИА Новости.

«У меня нет такого разрешения, и я не верю, что какой-либо премьер-министр Венгрии когда-либо получит разрешение парламента на то, чтобы ввергнуть Венгрию в долги через кредит ЕС», — сказал он.

По его словам, пока неизвестно, какие предложения по финансированию Украины будут взамен идеи о конфискации российских замороженных активов.

18 декабря Орбан заявил, что предстоящий саммит Евросоюза не сможет принять решение об изъятии замороженных активов России, поскольку для этого не наберется нужного числа голосов. В связи с этим он предположил, что «вопрос снят с повестки дня».

До этого премьер-министр Бельгии Барт де Вевер заявил, что изъятие замороженных активов России является потенциальным нарушением международного права, такого не происходило даже во времена Второй мировой войны.

Он подчеркнул, что весь Евросоюз должен взять на себя финансовые риски в случае принятия решения, поскольку сумма компенсаций в судах может значительно превысить сумму изъятых активов. Брюссель настаивает, чтобы с ним разделили «полную финансовую ответственность» за весь риск, который на данный момент остается неизвестным.

Ранее премьер Бельгии рассказал о продолжении работы по финансированию Киева.