Страну ЕС с замороженными активами России призвали сократить долговую нагрузку

Эксперты Международного валютного фонда (МВФ) призвали Бельгию уменьшить долговую нагрузку и стабилизировать государственные финансы. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на аналитиков.

В МВФ заявили, что Бельгия, в которой хранится большая часть замороженных активов России, должна принять меры для урегулирования финансов, иначе ей придется принять более радикальные шаги. В фонде считают, что последний финансовый план Бельгии недостаточен для того, чтобы остановить рост дефицита и долга.

Сейчас дефицит бюджета заметно превышает установленный ЕС предел в 3% от объема производства. К 2030 году доля долга в валовом внутреннем продукте, по прогнозам аналитиков, может увеличиться почти 119%.

МВФ призвал к новым мерам по корректировке для стабилизации заимствований Бельгии, отметив, что хорошее отношение инвесторов не может считаться чем-то само собой разумеющимся.

На саммите ЕС 18–19 декабря будет принято решение по выделению средств для Украины на 2026–2027 годы. В документе Еврокомиссии указаны два пути финансирования Украины в ближайшие два года: выдача так называемого «репарационного кредита» за счет замороженных активов РФ и заимствования ЕС.

