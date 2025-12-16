На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Страну ЕС с замороженными активами России призвали сократить долговую нагрузку

МВФ призвал Бельгию уменьшить долговую нагрузку и стабилизировать финансы
close
Virginia Mayo/AP

Эксперты Международного валютного фонда (МВФ) призвали Бельгию уменьшить долговую нагрузку и стабилизировать государственные финансы. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на аналитиков.

В МВФ заявили, что Бельгия, в которой хранится большая часть замороженных активов России, должна принять меры для урегулирования финансов, иначе ей придется принять более радикальные шаги. В фонде считают, что последний финансовый план Бельгии недостаточен для того, чтобы остановить рост дефицита и долга.

Сейчас дефицит бюджета заметно превышает установленный ЕС предел в 3% от объема производства. К 2030 году доля долга в валовом внутреннем продукте, по прогнозам аналитиков, может увеличиться почти 119%.

МВФ призвал к новым мерам по корректировке для стабилизации заимствований Бельгии, отметив, что хорошее отношение инвесторов не может считаться чем-то само собой разумеющимся.

На саммите ЕС 18–19 декабря будет принято решение по выделению средств для Украины на 2026–2027 годы. В документе Еврокомиссии указаны два пути финансирования Украины в ближайшие два года: выдача так называемого «репарационного кредита» за счет замороженных активов РФ и заимствования ЕС.

Ранее экономист объяснил, что ждет Европу после конфискации российских активов.

Все новости на тему:
Санкции против России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Российским пенсионерам снизят выплаты за коммуналку с 1 января. Что важно знать про льготы и субсидии
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами