Лидер правых в Нидерландах Вилдерс: Украина не должна стать членом НАТО или ЕС

Лидер нидерландской крайне правой Партии свободы (PVV) Герт Вилдерс заявил, что Украина никогда не должна стать членом НАТО или Евросоюза. Публикация появилась на его странице в соцсети Х.

«Зеленский сегодня желанный гость в парламенте Нидерландов, но Украина никогда не должна стать членом ЕС или НАТО», — написал Вилдерс.

Он напомнил, что Нидерланды уже внесли «невероятную сумму в миллиарды» на поддержку Украины, однако теперь «прежде всего миллиарды для наших собственных граждан».

16 декабря президент Украины Владимир Зеленский выступил в парламенте Нидерландов в ходе официального визита в страну. Во время встреч с нидерландскими чиновниками он обсудил вопросы безопасности и сотрудничества между странами.

До этого еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос поприветствовала пункт мирного плана по Украине, который включает членство Киева в политическом объединении. В то же время Кос заметила, что решение потребует согласия всех стран блока, и «в какой-то момент придется найти единодушие». Все зависит от темпа реформ в республике, констатировала еврокомиссар.

Ранее Писториус предостерег Украину от отказа от членства в НАТО.