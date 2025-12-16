На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В одной европейской стране отказали Украине в членстве в ЕС и НАТО

Лидер правых в Нидерландах Вилдерс: Украина не должна стать членом НАТО или ЕС
true
true
true
close
Ricardo Rubio/Global Look Press

Лидер нидерландской крайне правой Партии свободы (PVV) Герт Вилдерс заявил, что Украина никогда не должна стать членом НАТО или Евросоюза. Публикация появилась на его странице в соцсети Х.

«Зеленский сегодня желанный гость в парламенте Нидерландов, но Украина никогда не должна стать членом ЕС или НАТО», — написал Вилдерс.

Он напомнил, что Нидерланды уже внесли «невероятную сумму в миллиарды» на поддержку Украины, однако теперь «прежде всего миллиарды для наших собственных граждан».

16 декабря президент Украины Владимир Зеленский выступил в парламенте Нидерландов в ходе официального визита в страну. Во время встреч с нидерландскими чиновниками он обсудил вопросы безопасности и сотрудничества между странами.

До этого еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос поприветствовала пункт мирного плана по Украине, который включает членство Киева в политическом объединении. В то же время Кос заметила, что решение потребует согласия всех стран блока, и «в какой-то момент придется найти единодушие». Все зависит от темпа реформ в республике, констатировала еврокомиссар.

Ранее Писториус предостерег Украину от отказа от членства в НАТО.

