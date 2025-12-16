Депутат Государственной думы от Крыма генерал-майор запаса Леонид Ивлев призвал канцлера ФРГ Фридриха Мерца не «бежать впереди лыж» с заявлениями о предоставлении гарантий безопасности для Украины. Об этом сообщает РИА Новости.

15 декабря Мерц заявил, что страны Евросоюза и США по итогам переговоров в Берлине договорились о предоставлении Украине гарантий безопасности по аналогии с пятой статьей НАТО.

Ивлев отметил, что германскому политику не мешало бы знать, что пятая статья НАТО распространяется только на страну-члена организации, которой Украина не является. По словам парламентария, на Россию давить бесполезно «и даже вредно для здоровья», ее нужно просто понимать.

Подробности гарантий безопасности для Украины пока опубликованы не были. Однако по итогам берлинских переговоров 14-15 декабря европейские лидеры обнародовали совместное заявление с гарантиями безопасности для республики. Они указали, что численность украинских вооруженных сил должна остаться на уровне 800 тысяч человек, Украину необходимо принять в Европейский союз, а также нужно запустить механизм мониторинга и проверки прекращения огня под руководством США и международного сообщества. Также европейцы заявили о готовности создать «многонациональные силы» для обеспечения гарантий безопасности для Украины.

