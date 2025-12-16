На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Госдуме призвали канцлера Германии не бежать впереди лыж с гарантиями безопасности Украине

РИА: депутат Ивлев призвал Мерца не бежать впереди лыж с гарантиями для Украины
true
true
true
close
duma.gov.ru

Депутат Государственной думы от Крыма генерал-майор запаса Леонид Ивлев призвал канцлера ФРГ Фридриха Мерца не «бежать впереди лыж» с заявлениями о предоставлении гарантий безопасности для Украины. Об этом сообщает РИА Новости.

15 декабря Мерц заявил, что страны Евросоюза и США по итогам переговоров в Берлине договорились о предоставлении Украине гарантий безопасности по аналогии с пятой статьей НАТО.

Ивлев отметил, что германскому политику не мешало бы знать, что пятая статья НАТО распространяется только на страну-члена организации, которой Украина не является. По словам парламентария, на Россию давить бесполезно «и даже вредно для здоровья», ее нужно просто понимать.

Подробности гарантий безопасности для Украины пока опубликованы не были. Однако по итогам берлинских переговоров 14-15 декабря европейские лидеры обнародовали совместное заявление с гарантиями безопасности для республики. Они указали, что численность украинских вооруженных сил должна остаться на уровне 800 тысяч человек, Украину необходимо принять в Европейский союз, а также нужно запустить механизм мониторинга и проверки прекращения огня под руководством США и международного сообщества. Также европейцы заявили о готовности создать «многонациональные силы» для обеспечения гарантий безопасности для Украины.

Ранее в Кремле ответили на вопрос о гарантиях безопасности для Украины.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Российским пенсионерам снизят выплаты за коммуналку с 1 января. Что важно знать про льготы и субсидии
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами