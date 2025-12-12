В Кремле прокомментировали идею Зеленского о перемирии для референдума

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью Первому каналу заявил, что у президента Украины Владимира Зеленского не получится использовать перемирие для проведения референдума по территориальному вопросу, чтобы дать Киеву передышку.

«Если речь ведется о том, чтобы создать предлог для требования перемирия, передышки, паузы на фронте, то это не пройдет. <...> потому что именно мы хотим работать на мир, а не на перемирие. Перемирие — это передышка, это очередной обман, это очередное затягивание, это запудривание мозгов», — подчеркнул Песков.

Он подчеркнул, что Россия стремится к долгосрочному, понятному всем и обеспеченному гарантиями миру.

12 декабря отставной генерал бундесвера Роланд Катер в интервью телеканалу Welt заявил, что в случае заключения перемирия на Украине на период выборов, Киев может использовать это время для реорганизации Вооруженных Сил Украины (ВСУ) с последующим переходом в наступление.

Отвечая на вопрос журналистки о возможности перемирия на время проведения выборов, Катер допустил возможность использования этой ситуации Украиной для укрепления своих военных позиций.

9 декабря Зеленский заявил о своей готовности провести президентские выборы в стране, но при соблюдении ряда условий. Ключевым условием, по его словам, является разработка механизма организации голосования для военнослужащих, находящихся на передовой.

Ранее Песков заявил, что Россия не работает над перемирием с Украиной.