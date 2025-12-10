Политолог усомнился в том, что Зеленский решится на выборы

Для украинского лидера Владимира Зеленского смена власти — самое страшное, поэтому его обещания провести президентские выборы вряд ли воплотятся в жизнь. Такое мнение в интервью Tsargrad.tv высказал политолог Данила Гуреев. По его прогнозам, власти Украины скоро вернутся к прежней риторике.

«В общем-то, я уверен в том, что через какое-то количество времени Владимир Зеленский просто скажет: пока идет война, пока идет конфликт, мы не можем провести выборов, из-за того что эти выборы не будут легитимные. Потому что часть населения Украины не будет, в общем-то, об этом спрошена», — сказал Гуреев.

По его словам, Зеленский итак осознает, что в текущей ситуации существует множество способов отложить старт избирательной кампании. Однако сейчас, на тактическом уровне, он стремится показать США, что готов к компромиссам.

Накануне глава Белого дома Дональд Трамп призвал к проведению выборов президента на Украине. Американский лидер заявил, что сейчас наступило важное для этого время. Он подчеркнул, что украинские власти «используют войну, чтобы не проводить выборы», но у украинского народа «должно быть право выбора».

В ответ Зеленский заявил, что согласен на выборы, но при определенных условиях. По его словам, для начала кампании «есть два вопроса»: безопасность и законность. Он подчеркнул, что ему нужно понимать, как организовать голосование «под ударами, под ракетами». Кроме того, нужно определиться с законодательной основой для легитимности проведения выборов. В связи с чем лидер страны попросил помощи у Трампа. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Кремле напомнили слова Путина о выборах на Украине.