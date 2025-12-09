Каллас пригрозила Китаю «рычагами давления»

Каллас: у Евросоюза есть множество рычагов давления на Китай

Глава дипломатической службы Евросоюза Кая Каллас заявила, что у объединения есть рычаги экономического давления на Китай и их больше, чем принято считать. Ее выступление приводится на YouTube-канале комитета Европарламента по иностранным делам.

Так она ответила на вопросы евродепутатов относительно высказываний президента Франции Эмманюэля Макрона об угрозе ввести импортные пошлины против китайской стороны, если та не примет меры для сокращения дефицита торгового баланса с ЕС.

«Евросоюз обладает значительным экономическим влиянием в мире. У него есть больше рычагов давления на Китай, чем мы обычно склонны считать», — заявила Каллас.

До этого Каллас заявила, что в ходе переговоров об урегулировании украинского конфликта на Россию недостаточно давят. По ее словам, нельзя оказаться в ситуации, «когда мирное соглашение фактически вознаграждает агрессию».

Глава евродипломатии в очередной раз заявила о необходимости «уважения» к территориальной целостности Украины и ее суверенитету.

Ранее Каллас резко отреагировала на стратегию нацбезопасности США.