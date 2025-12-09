На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Каллас пригрозила Китаю «рычагами давления»

Каллас: у Евросоюза есть множество рычагов давления на Китай
true
true
true
close
Alessandro Di Meo/Global Look Press

Глава дипломатической службы Евросоюза Кая Каллас заявила, что у объединения есть рычаги экономического давления на Китай и их больше, чем принято считать. Ее выступление приводится на YouTube-канале комитета Европарламента по иностранным делам.

Так она ответила на вопросы евродепутатов относительно высказываний президента Франции Эмманюэля Макрона об угрозе ввести импортные пошлины против китайской стороны, если та не примет меры для сокращения дефицита торгового баланса с ЕС.

«Евросоюз обладает значительным экономическим влиянием в мире. У него есть больше рычагов давления на Китай, чем мы обычно склонны считать», — заявила Каллас.

До этого Каллас заявила, что в ходе переговоров об урегулировании украинского конфликта на Россию недостаточно давят. По ее словам, нельзя оказаться в ситуации, «когда мирное соглашение фактически вознаграждает агрессию».

Глава евродипломатии в очередной раз заявила о необходимости «уважения» к территориальной целостности Украины и ее суверенитету.

Ранее Каллас резко отреагировала на стратегию нацбезопасности США.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
«Человек-паук: Погода в доме». Почему русские осаждают соцсети Тома Холланда и при чем тут Долина
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами