В Госдуме предупредили Украину об «очень жестком» ответе за атаку на Чебоксары

Россия даст жесткий ответ Украине за атаку на мирных жителей Чебоксар. Такое мнение в беседе с «Лентой.ру» выразил член комитета Государственной думы по обороне Андрей Колесник.

«Ответ, как и всегда, будет очень жесткий», — сказал он.

По словам депутата, речь идет о массовом ударе Вооруженных сил РФ по энергетическим объектам Украины, ее инженерным сооружениям, а также энергообъектам, которые питают оборонно-промышленный комплекс этой страны.

«Очень жесткие удары мы наносим каждый раз после атаки на мирное население», — добавил депутат.

Рано утром 9 декабря беспилотные летательные аппараты Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали Чебоксары. Изначально сообщалось о четырех пострадавших, впоследствии их число выросло до 14. Кроме того, в городе оказались повреждены здания и припаркованные рядом автомобили. По информации СМИ, удары по населенному пункту наносились с помощью дронов типа «Лютый», при этом один из них «целенаправленно летел» в жилой дом. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

