Трамп заговорил о лишении гражданства рожденных в США

Трамп не исключил отзыв гражданства у людей, получивших его по праву рождения
Jenny Kane/AP

Президент США Дональд Трамп не исключил, что может попытаться лишить американского гражданства тех людей, которые получили его по праву рождения. Об этом он сказал в интервью изданию Politico.

«Честно говоря, об этом не думал, но скажу вам вот что: это очень интересный кейс», — сказал американский лидер.

21 января Трамп подписал указ, который ограничивает получение гражданства по праву рождения. Он заявил, что США – «единственная страна в мире», где действуют такие правила. Указ также запрещает федеральным агентствам выдавать документы, обычно предоставляемые гражданам США.

В феврале этого года суд в американском штате Мэриленде бессрочно заблокировал указ Трампа, ограничивающий получение американского гражданства по праву рождения. Окружной судья Дебра Бордман заявила, что указ противоречит формулировкам 14-й поправки к конституции США и 125-летнему обязывающему прецеденту, установленному Верховным судом.

Ранее паспорт США выбыл из десятки самых сильных в мире.

Второй срок Трампа
